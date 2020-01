BBB 20: Grupo Pipoca vence primeira prova de imunidade após nove horas

Apresentado por Tiago Leifert, a estreia do Big Brother Brasil 20 começou agitada nessa terça-feira (21). O apresentador esclareceu as dúvidas do público sobre como funcionará a dinâmica dos dois grupos, divididos por um muro, e já deu início à primeira prova de imunidade com novidade: um grupo todo sairia imune da competição.

Com o patrocínio do Burger King, a prova começou com um teste de resistência e concentração que desafiou os Brothers: usando um copo pequeno para pegar o líquido que escapava de um copo gigante, eles deviam devolver o líquido para não deixar o grande copo esvaziar.

Após nove horas de prova, o Grupo Pipoca, formado por ‘’anônimos’’ ultrapassou o Grupo Camarote e ganhou a imunidade, livrando todos do grupo do temido paredão.

Na próxima quinta-feira (23), haverá a prova do líder para todos os participantes.

Queda do Muro e Casa de Vidro

Depois de explicar sobre a prova de imunidade, Tiago Leifert confirmou que o muro que separa o Grupo Pipoca e o Grupo Camarote cai nesta quarta-feira (22), possibilitando o contato entre os famosos e os anônimos. Edição terá ainda a famosa Casa de Vidro, extensão do confinamento usada em edições anteriores do BBB, e completou: “Mais informações ao longo dessa semana ou da próxima’’.