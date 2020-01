Ney Matogrosso posta foto e 'assusta' internautas com pênis avantajado

Alguns seguidores ainda questionavam o cantor sobre o nude | Foto: Divulgação

Na noite da última segunda-feira (20), os seguidores de Ney Matogrosso ficaram assustados com uma foto postada no Instagram do cantor. A imagem trazia um avantajado órgão sexual masculino com a seguinte legenda: "É meu".



Na manhã de terça-feira (21), alguns seguidores ainda questionavam o cantor sobre o nude: "Eu acho que não foi o Ney, gente, que postou. Vamos esperar ele se pronunciar", escreveu um fã no Instagram. "Genteee era apenas a fotografia (nudes) de um maravilhoso pênis. Parem de criar caso. Vocês são adultos e bem resolvidos. Sintam-se agraciados com a foto, não é todo dia que uma pessoa no vigor dos seus 70 anos recebe um nudes", minimizou o outro. "Ney matoGROSSO", brincou o outro que, com certeza, viu a foto.

A colunista Fábia Oliveira, do "Jornal O Dia", entrou em contato com o escritório de Ney Matogrosso para saber se o Instagram dele havia sido invadido ou se ele realmente havia publicado a imagem, mas recebeu como resposta que o cantor não vai falar sobre o assunto. Após a repercussão, a foto foi excluída do perfil dele.