Júnior Lima passa sufoco com tubarões durante férias em família

O cantor ficou de frente com os tubarões na Polinésia Francesa | Foto: Divulgação

Junior Lima está aproveitando que a turnê "Sandy&Junior: Nossa história" acabou para curtir um tempo em família. O cantor levou a esposa, a designer de jóias Monica Benini, e o filho, Otto, para passarem alguns dias na cinematográfica Polinésia Francesa, depois de terem se divertido na Disney da Califórnia.

Eles só não estavam esperando que chegariam perto demais de uns tubarões. Junior e Monica sabiam que poderiam encontrar alguns dos animais durante um passeio de barco e até gravaram alguns desses momentos. O cantor só não sabia que daria de cara com um deles enquanto estava caminhando pelo mar.

Mas ele passou por esse susto e depois fez questão de usar as redes sociais para mostrar o que tinha acontecido e contar que, apesar de tudo, estava tudo bem com ele e com a família. "Eu estava a pé, ele veio na minha direção e quase me borrei de medo!!", escreveu ele como legenda do vídeo no qual dá para ouvir ele correndo do tubarão.