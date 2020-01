Jojo Todynho surpreende fãs ao aparecer com cintura fina

A cantora Jojo Todynho impressionou seguidores nesta quinta-feira (23) ao postar foto com seu novo visual. Após passar por cirurgias estéticas, Jojo Todynho revelou que perdeu 22 kg. Ela pesava 138 kg e agora está com 116 kg.



Comentários no Instagram a parabenizaram por sua evolução: ''Orgulho da mulher que estou me tornando com seu exemplo'', disse uma das fãs.

A artista ainda aproveitou e deu um conselho aos seguidores: "Cirurgia não faz milagre não gente, se não fizer exercício, dieta, drenagem e usar a cinta 8 horas por dia, você vai jogar seu dinheiro no lixo... Não fiz nada na barriga", contou ela.

