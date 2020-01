Casamento de Gisele Bündchen e Tom Brad está perto do fim?

Uma reportagem americana envolvendo os nomes de Gisele Bündchen e Tom Brady, marido da levantou especulações sobre o relacionamento deles. A revista Life & Style publicou uma manchete informando que eles estão se separando.

De acordo com a publicação, já faz algum tempo que o casal enfrenta uma crise e as discussões entre eles estariam acontecendo sempre pelos mesmos motivos. A top model Gisele Bündchen está ‘implorando para que Brady se aposente’, já que eles estariam ‘tendo algumas brigas desagradáveis’, de acordo com fonte anônima.

Por conta das brigas, a top model estaria até passando menos tempo dentro de casa e teria aumentado suas publicações das redes sociais para despistar os problemas pessoais. "Gisele está aumentando a atividade nas mídias sociais, porque seu casamento está desmoronando", afirmou a fonte anônima.

Em 2015, Tom Brady se envolveu em um escândalo após rumores de que teria se envolvido com a babá da família. Desde então, o casal não estaria nem mesmo dormindo no quarto na residência em que vivem com os filhos. Apesar disso, eles têm mantido a imagem nas redes sociais para seus milhões de seguidores, patrocinadores e contratantes exigentes.

Negação

Após os rumores ganharem força nas redes sociais, a assessoria da modelo decidiu se manifestar sobre o caso: "A notícia sobre suposta separação de Gisele e Tom, publicada pela revista americana Life & Style, não procede", informou sua assessoria ao E+ nesta quarta-feira (22).

Porém declaração não dispersou os boatos e nem convenceu a internet, que insiste em versão sobre a separação de ambos.

Gisele Bündchen e Tom Brady estão casados desde 2009 e completariam 11 anos de casados em fevereiro, eles têm dois filhos juntos: Vivian e Benjamin.

A fortuna dos dois, de acordo com a reportagem, está estimada em cerca de R$ 2,5 bilhões.