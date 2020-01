Veja quem é novo affair de Anitta?

Gustavo Bertoni é de Brasília e tem 26 anos | Foto: Divulgação

Anitta tem um novo affair . O romance com o modelo Caio Cabral não engrenou, e a cantora já fez a fila andar com o músico Gustavo Bertoni, vocalista da banda Scalene. É aquela história: os dois andam se divertindo juntos, mas nada de compromisso, por enquanto.



Durante um vídeo ao vivo feito recentemente pela cantora no Instagram, na companhia de amigas e da funkeira Lexa, o nome de Gustavo Bertoni surgiu na tela. Ao se dar conta que o contatinho estava de olho, Anitta mandou:

"Oi, tudo bem! Vamos olhar seu WhatsApp, querido". O recado era para o músico, que devia estar "ocupadinho" e ainda não tinha respondido à mensagem da Poderosa.

Gustavo Bertoni é de Brasília e tem 26 anos. Em 2009, ele formou com o irmão, Tomás, e mais dois músicos, Lucas e Philipe, a banda Scalene, que ficou conhecida nacionalmente ao tirar o segundo lugar no programa "SuperStar". Logo depois, o grupo ganhou o Grammy Latino com o álbum "Éter".