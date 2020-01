Anitta é cotada para cantar na final do futebol americano nos EUA

A cantora Anitta está com tudo. Não satisfeita com o o sucesso no Brasil, ela foi para o mundo. E a carreira internacional tem dado certo. Ela está indo tão bem que está sendo cotada para ser uma das atrações do Superbowl, que é a final do futebol americano. No intervalo do jogo é comum que algum cantor muito famoso se apresente.

Para se ter ideia, nomes como Lady Gaga, Beyoncé, Maroon 5 foram algumas das atrações recentes do evento. Nesse ano, em fevereiro será a vez das cantoras Shakira e Jennifer Lopez.

A organização do evento quer apostar mais na diversidade no show. Por conta disso, Anitta está cada vez mais a ponto de ser escolhida.