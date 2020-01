Cantor fala sobre fazer sexo com menores: 'Sou um cara respeitador'

Recentemente Eduardo Costa se envolveu em mais uma polêmica. Em seu canal no Youtube, ele revelou que já teve relações sexuais com meninas de 15 e 16 anos. Nesta quinta-feira (23), antes de gravar seu DVD, em Curitiba, ele falou sobre o assunto. As informações são do colunista Leo Dias.

"Foram duas. Mas eram namoradas. Em uma das situações, eu tinha 22 anos, ela 14 e namoramos por cinco anos. Na outra situação eu tinha 15 e namoramos por quatro anos. Foram namoradas muito importantes e que fazem parte da minha vida até hoje. Hoje jamais vou ficar com uma menor de idade, até porque hoje sou um senhor e tenho uma filha de 13 anos", disse Eduardo Costa.

O cantor ainda justificou que as pessoas e a mídia interpretam mal suas declarações. "As pessoas levam o que a gente fala por um caminho totalmente diferente do que a gente quis dizer. Sou um cara totalmente respeitador. Sei que existem leis para serem cumpridas e eu sou um cumpridor das leis. E se eu me apaixonar por uma menina de 16 anos, vou a casa dela, conversar com pai dela e pronto.

Humorado, Eduardo Costa ainda brincou: "Quem sabe minha esposa ainda nem nasceu!?".