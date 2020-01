Gusttavo Lima muda o visual e se compara com galã de série

Gusttavo Lima se compara com ator de série | Foto: Divulgação

Gusttavo Lima usou as redes sociais na última quinta-feira (23), para compartilhar o seu novo visual de 2020. Com as laterais do cabelo raspadas, o sertanejo se comparou com o protagonista da série "Vikings", Ragnar Lothbrok .



"Embaixador 2020", escreveu Gusttavo Lima na legenda da imagem no Instagram . Logo depois, acrescentou: "Porque choras Ragnar Lodbrok", o personagem é muito conhecido pelos espectadores da série "Vikings", que se passa no período medieval.

Alguns seguidores curtiram a mudança radical de Gusttavo Lima , mas a maioria detonou o visual do cantor. "Não entendi o conceito", escreveu uma. " Foi atacado por abelhas??", disparou outro. "Ainda bem que quem tem que gostar é ele, porque eu odiei", completou uma terceira.