Vídeo: Brad Pitt e Jennifer Aniston voltaram depois de reencontro?

O ex-casal se reencontrou nos bastidores de festival de premiação | Foto: Emma McIntyre/Getty Images

O encontro da atriz Jennifer Aniston e Brad Pitt nos bastidores do SAG Awards 2020 - premiação de atores do cinema e televisão - rendeu. Vivien Killilea Best, a fotógrafa que registou o abraço da dupla entregou detalhes do momento nas redes sociais.

Segundo ela, o ator partiu na direção da estrela de forma emocionada assim que ela desceu do palco com o prêmio de melhor atriz em série dramática por "The Morning Show".

No vídeo é possível ver Brad Pitt segurando a mão de Aniston | Foto: Emma McIntyre/Getty Images

"Eu estava nos bastidores do SAG e ouvi uma voz familiar gritando 'Aniston! Aniston!'. Virei-me e vi essa joia de um momento acontecer", escreveu a fotógrafa.

Não demorou para que os usuários das redes sociais fizessem a festa online, em grande parte, graças a uma imagem em que Pitt segura a mão da ex-mulher. Mas nem tudo o que parece é. Um vídeo do momento mostra que este não passou de uma interação rápida – e que de romântica teve pouco – entre as estrelas.

Especulações à parte, a noite foi de glória para ambos. Aniston venceu o prêmio de melhor atriz pelo seu papel na série “The Morning show” e Pitt recebeu uma estatueta pelo seu desempenho em “Era uma vez em… Hollywood”. Durante o decorrer do evento, assistiram aos respetivos discursos de aceitação um do outro, mostrando que da antiga relação restou, pelo menos, uma bonita amizade.



O ex-casal aparenta não guardar mágoas | Foto: Emma McIntyre/Getty Images

Jennifer Aniston e Brad Pitt foram casados durante cinco anos, entre 2000 e 2005, e o casamento terminou devido a um possível caso extraconjugal do ator com Angelina Jolie. Apesar das esperanças dos fãs, até ao momento, o ex-casal tem negado qualquer reconciliação.