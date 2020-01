Petrix permanece no BBB 20 após público pedir eliminação por assédio

O atleta tentou apertar os peitos da youtube na última festa do reality | Foto: Reprodução

A rede Globo não se manifestou sobre as atitudes do ginasta Petrix Barbosa, acusado pelo público de assediar Bianca Andrade durante a primeira festa do BBB 20. Durante o programa ao vivo, a emissora apenas repercutiu o que aconteceu durante a festa e o dia do programa.



Quando iniciou o programa, o apresentador Tiago Leifert falou sobre “fogo no parquinho” em referência a festa da última noite que gerou discussão entre Rafa Kalimann e Bianca.

O atleta protagonizou um momento polêmico na pista de dança da casa. O líder da semana abraçou Bianca pelos seios e chacoalhou a “sister”, que estava alcoolizada e fragilizada por conta de discussão Rafa no começo da noite.

Após mostrar a cena, Tiago Leifert seguiu o programa normalmente sem fazer qualquer tipo de comentário ou mostrar qualquer conversa com Petrix ou com Bianca.

Nas redes sociais, o público repercutiu o assunto, que logo se tornou o mais comentado na rede social Twitter. Os internautas pediram a expulsão do atleta por assédio, por conta de Bianca ter bebido muito e estava sonolenta. Mari Gonzalez e Guilherme passaram a noite cuidando da youtuber que chegou a chorar e pedir para sair do programa.

Petrix é o líder da semana e indicará alguém do grupo camarote para ir ao paredão. Na sexta-feira (26), ele conversou com alguns participantes e demonstrou interesse em escolher Pyong Lee. “Boca Rosa” até poderia ser escolhida pelo ginasta em uma tática para ela eliminar o hipnólogo que seria votado pela casa.