Anitta aposta em look animal print e agita a galera em ensaio

Neste sábado (25), Anitta agitou o público em mais um de seus ensaios de Carnaval. Desta vez, a festa aconteceu em São Paulo. A cantora apostou em um macacão justíssimo todo trabalhado no animal print e luvas de oncinha. Para deixar o modelito ainda mais especial, Anitta apareceu com botas neon.

O ensaio contou com a participação de Léo Santana, Gustavo Mioto, Dilsinho e Mila, uma das donas do hit "Tudo Ok". Animada, Anitta cantou muitos outros clássicos de Carnaval e balançou a galera.