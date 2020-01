Ana Maria Braga é diagnosticada com câncer no pulmão

Na manhã desta segunda-feira (27), Ana Maria Braga anunciou durante o "Mais você" que foi diagnosticada com um adenocarcinoma, um tipo de câncer no pulmão. Ela contou ainda que começou um tratamento de quimioterapia e imunoterapia no último dia 24, no Hospital BP Mirante, em São Paulo.

Ana Maria explicou sua decisão de dividir com o público a notícia:

"Quero agradecer a oportunidade que a Globo e os diretores estão me dando por me permitirem ser a Ana Maria que sou. Por serem tão meus amigos, eles me permitem ser a Ana Maria que sempre fui. Em 20 anos aqui na Globo sempre recebi o maior apoio de todo mundo. É uma notícia importante. Quero dividir com aquelas pessoas que me fazem estar aqui. São vocês do outro lado. Se vocês não estiverem comigo aí do outro lado não tem porque eles me manterem aqui".

A apresentadora já enfrentou a doença outras duas vezes, mas conseguiu se tratar com cirurgia e radiocirurgia. Dessa vez, nenhuma dessas opções era compatível com o tipo de tumor. Por isso, Ana Maria terá que passar um tratamento mais agressivo.

"Eu não sabia, na verdade, se eu ia conseguir chegar aqui hoje. Normalmente quando se faz uma quimioterapia e uma imunoterapia, como estou fazendo agora, tem os efeitos colaterais (...) Quem está me tratando é o meu médico de sempre, o Dr. (Antônio) Buzaid. Ele diz que entrou nessa briga comigo da mesma forma que entrou nas outras: para ganhar. E eu não tenho dúvida de que vou ganhar", disse ela sobre a nova batalha

Em fevereiro, Ana Maria e Louro José irão tirar férias, que já estavam previstas, e retornarão depois do carnaval. Até lá, pretende continuar trabalhando normalmente e pediu a compreensão do público:

"Quero contar com sua força, seu carinho e suas orações que sempre me ajudaram muito. A vida continua normal. Tenho muita fé, uma força que vem de Deus, e vou estar dividindo estes momentos com vocês. É claro que se eu estiver estraçalhada não virei aqui (risos), mas você vai ficar sabendo. Obrigada pelo carinho e pelo respeito que vocês sempre tiveram comigo".

Fátima Bernardes aproveitou o início do "Encontro", exibido na sequência, para desejar sorte a amiga:

"Nós temos certeza de que você vai vencer esta etapa (...) Todo o tratamento vai resultar em algo muito positivo (...) Você é realmente uma inspiração pela verdade, pela coragem, pela franqueza com que trata o seu público".