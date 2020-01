Vídeo:'Só entra mulher gostosa,' diz fã sobre camarim de Eduardo Costa

Fã sobre fila de camarim de Eduardo Costa: 'Só entram mulheres com peitões' | Foto: Divulgação

Ficar horas esperando para falar com um ídolo não é muito legal, mas quem é fã mesmo até aceita. Só que depois de esperar tanto e não ser atendida, fica chato. Pior ainda é descobrir que na verdade existe uma possível 'seleção' dos seguranças para entrar no camarim do artista e foi isso que aconteceu com uma fã de Eduardo Costa . Na segunda-feira (27), a mulher foi assistir ao show do sertanejo em Guaratuba, no Paraná, e permaneceu horas esperando pelo cantor para tirar uma foto. No vídeo, que fez em forma de desabafo, ela contou o drama.



"As mulheres gostosonas com peitões e bundões são as primeiras a serem atendidas e nós, fãs aqui de verdade, estamos desde as quatro horas da tarde. Daqui a pouco começa o show e vamos ter que esperar até o final", disse na primeira parte vídeo enviado à coluna pelo Instagram Código da Fama. Depois, já na saída do show por volta das duas da madrugada, ela continuou gravando e chorando revelou que não tinha sido atendida. "O terceiro e último show de Eduardo Costa. Não está nem aí para os fãs de verdade".

Veja o vídeo: