Brad Pitt e Jennifer Aniston estariam namorando escondido

Parece que os flertes trocados entre Jennifer Aniston e Brad Pitt durante a temporada de premiações internacionais têm dado muito certo. Tanto que, de acordo com a imprensa internacional, os dois estão mantendo às escondidas encontros românticos.

Segundo o "Daily Mirror," Jennifer Aniston e o ex-marido já haviam se encontrado, pelo menos, cinco vezes antes do tão comentado encontro no tapete vermelho na premiação do Sindicato dos Atores. Além disso, o astro teria passado a noite na casa da atriz.

"Eu acho que ela nunca chegou a parar de amá-lo, mesmo que ele tenha partido seu coração quando a trocou pela Angelina Jolie ", disse uma fonte da publicação.

"Foi preciso um longo período para que ela o perdoasse por tudo, mas esse perdão foi necessário para que os dois seguissem com suas vidas”, declarou. Além disso, o Daily Mirror também conversou com um funcionário de Brad Pitt na produtora Plan B. "Ele só fala da Jen. Eles retomaram o romance e estão juntos como não estiveram há anos", disse.

Vale lembrar que Pitt e Jennifer Aniston foram casados nos anos 2000 e, em 2005, se divorciaram. Um ano depois, o ator assumiu o relacionamento com Angelina Jolie, mãe de seus seis filhos, e de quem se separou em 2016.