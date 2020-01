Com 75,54% dos votos, Lucas Chumbo é o 1º eliminado do BBB 20

Lucas entrou na casa com o foco em alavancar ainda mais no esporte | Foto: Reprodução

Com 75,54% dos votos, o surfista Lucas Chumbo, de 24 anos, foi o primeiro eliminado do reality show Big Brother Brasil 20 , na noite desta terça-feira (28). O participante disputou o "paredão" com a colega do grupo Camarote Bianca Andrade, a Boca Rosa, que obteve 24,46% dos votos.



Lucas Chumbo ocupa o terceiro lugar no ranking mundial de surfistas de ondas gigantes. Com objetivo de crescer mais na carreira, Lucas entrou na casa com o foco em alavancar ainda mais no esporte e conseguir patrocinadores.