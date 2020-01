Vídeo: Rebelde (RBD) promete retorno para fevereiro

Foto publicada no Instagram de cada integrante do grupo | Foto: Reprodução/ INSTAGRAM

Após postarem fotos juntos nos últimos dias de 2019, o grupo mexicano Rebelde (RBD) formado por Maite Perroni, Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera, Christian Chávez e Christopher Uckermann parecem estar planejando uma surpresa para os fãs. Um vídeo publicado no canal do YouTube do grupo informou na última segunda-feira (27) que “o fenômeno voltará em breve”, o que gerou rumores de um retorno do grupo aos palcos. Além do anúncio, o vídeo contém a informação “fevereiro de 2020”. O teaser, que não traz detalhes, deixou os internautas curiosos com o que está por vir.







Em outro vídeo publicado no domingo (26), a banda anunciou: "A espera acabou. Em breve", comunicaram em uma gravação de dez segundos. Saudosista, o fã-clube começou a especular sobre o que seria o retorno.



Dentre as possibilidades levantadas para o retorno da banda estão o lançamento de um documentário sobre o RBD e uma possível nova formação, com mudanças dos integrantes. No Twitter a hashtag "RBD vai voltar" chegou aos assuntos mais comentados da rede, com os fãs animados com um possível retorno do grupo.

"Que 2020 seja cheio de surpresas que enchem o seu. Feliz ano novo !!", diz Dulce nas redes sociais | Foto: Reprodução/ Instagram

Em dezembro do ano passado, o grupo chegou a postar duas fotos juntos o que gerou ânimo nas redes sociais.



Será que o fenômeno voltará? Ou eles têm outro projeto em mente?

É importante lembrar que Maitê anunciou a aposentadoria de carreira musical no dia 26 de dezembro do ano passado, Anahí está grávida do seu segundo filho e Alfonso sempre deixa claro que prefere atuar do que cantar.



Saiba Mais

Show do grupo no Brasil | Foto: Reprodução

A novela mexicana homônima, ‘Rebelde’, estreou em 2004 no SBT e estendeu-se até 2006 com 3 temporadas. No último ano de transmissão, o grupo já havia se consolidado como um fenômeno mundial e até mesmo vieram para o Brasil.