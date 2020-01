BBB20: Petrix passa pênis na cabeça de Flayslane e revolta: veja vídeo

Na madrugada de quarta para quinta-feira (30) foi realizada mais uma festa na casa do BBB 20, e com direito a uma nova polêmica envolvendo Petrix. As câmeras flagraram o ginasta passando sua genitália na cabeça de Flayslane durante uma conversa na sala.

Nas imagens, os brothers aparecem conversando na sala, quando Petrix senta na cabeça de Flayslane, que está sentada no chão. Na sequência, ele começa a rebolar em cima da cabeça da sister. Os outros homens da conversa começam a dar risada e Lucas ainda diz: “É o ‘Quebra-Nozes'”.

A atitude do brother gerou revolta dos internautas nas redes sociais, que afirmam que ele estaria abusando de Flayslane, que por sua vez estaria alterada por conta do álcool.

Um usuário do Twitter compartilhou o vídeo e escreveu: “Eu vou lá dentro da casa para expulsar o Petrix com as próprias mãos”. Outra internauta escreveu: “Os caras tão achando que podem fazer tudo com as meninas, que nojo”. “Que fdp nojento do c***. Tá achando que mulher é luxo, não tem respeito por nenhuma. Que ódio!!!”, disse mais uma.

Assista ao vídeo abaixo: