Ivete Sangalo lança clipe de 'Não Me Olha Assim' com Tom Kray

O clipe foi gravado na Bahia | Foto: Divulgação

Dando sequência aos lançamentos que aquecem para o carnaval, Ivete Sangalo disponibiliza nesta sexta-feira (31), o videoclipe de “Não Me Olha Assim”, parceria com Tom Kray e segunda faixa de seu novo EP.

Gravado na Bahia, o clipe ganhou a direção de Bruno Ilogti, da O2 Filmes, que comentou sobre: "A proposta para o clipe era fazer uma releitura de uma Bahia vivida antigamente de uma forma pop e contemporânea. Para trazer isso, pensei em três instalações com símbolos representativos da cultura baiana, isso filmado no Pelourinho. Cada instalação tem seu próprio universo, suas cores e contexto. Foram construídas saias de mais de 7 metros de altura e paralelo a isso temos um cenário que representa a parte interna das saias, de uma forma lúdica e poética."

Ivete falou sobre o dueto, “Tom é meu amigo e parceiro de longa data, e é sempre uma felicidade ter ele ao meu lado. Gravar esse clipe com ele foi também uma experiência única, nós jogamos e o resultado foi essa maravilha”.

No dia 24 de janeiro Ivete Sangalo lançou o EP “O Mundo Vai”, com três canções inéditas, disponíveis em todas as plataformas digitais. Ouça aqui. Além de “Não Me Olha Assim”, o EP conta com a balada romântica “Coisa Linda” (Samir) com participação de Whindersson Nunes e a faixa-título “O Mundo Vai” (Ivete Sangalo / Gigi / Ramon Cruz / Samir / Radamés Venâncio/ Tierry), a aposta de Ivete para o Carnaval 2020. Com mais de 130 mil plays no dia do lançamento, “O Mundo Vai” estreou no Top 200 do Spotify.

Veja o Clipe: