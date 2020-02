Vídeo: Lexa morde e rasga roupa de grife da Anitta

Lexa participou do show da Anitta no Via Music Hall | Foto: Reprodução

Ontem à noite, Lexa participou do show da Anitta no Via Music Hall, no Rio de Janeiro. Depois da apresentação, as duas voltaram juntas no ônibus e Anitta contou um fato curioso que aconteceu.



"Eu queria dizer que a Lexa do nada resolveu dar uma mordida na minha perna", conta a cantora no Stories do Instagram. "Amiga, eu já te pedi desculpa. Mil desculpas", diz a outra funkeira.

"Não, eu já te desculpei pela mordida na minha perna, que ficou instantaneamente roxa", continua Anitta. "Você rasgou a minha meia da Dior carérrima, que eu já tinha feito mil shows e nunca tinha rasgado. Minha princesa você deu uma mordida e rasgou minha meia, que linda", volta a falar a cantora.

Ao fundo, Lexa continua a se desculpar pelo ocorrido. "Tá perdoada meu amor, mas a minha meia a gente vai ficar tristinha um pouquinho, tá bom?", completa Anitta. A cantora voltou a pedir desculpas ao publicar uma foto do show. "Anitta, desculpa pela mordida, te amo", compartilhou ela.