Bruna Marquezine posta foto sensual e dá conselho a internautas

Em parceria com a grife italiana Intimissimi, a atriz Bruna Marquezine postou no Instagram uma foto do ensaio de lingerie especial para a marca em comemoração ao Dia dos Namorados.

Na legenda da postagem, Bruna Marquezine aconselha seus seguidores: ‘’Quem precisa de um “valentine” quando se está linda usando sua maravilhosa, chique porém sexy, lingerie preta, não é mesmo?! Sejam seus próprios mozões, meninxs!’’ Na foto, atriz aparece sensualizando apenas de lingerie.

A atriz não assume nenhum relacionamento sério desde o término com o craque Neymar, e seus seguidores não puderem esquecer do jogador após a postagem da atriz:

‘’Perdeu um mulherão desses, Neymar’’ escreveu um de seus fãs.

Neymar comemorou aniversário no domingo (02), o que também gerou comentários: ‘’Perdeu esse presente de aniversário.’’



Confira a postagem da atriz: