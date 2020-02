Ao visitar casa de vidro Boninho dá dica: 'Não contem tudo'

O diretor do BBB visitou a casa de vidro e deu dicas aos participantes | Foto: Divulgação

O diretor Boninho entrou na Casa de Vidro do BBB 20 e teve uma conversa com os participantes Ivy, Renata, Daniel e Caon, nesta segunda-feira (3).

"Volta e meia vocês têm algumas informações. Saibam como usar. É uma arma que vocês têm. Ouçam tudo, não contem tudo, usem [as informações] devagar", sugeriu Boninho aos participantes, que estão confinados em um shopping, tendo contato com o público.

Na sequência, prosseguiu: "O que vocês estão tendo aqui é legal, mas usem com sabedoria. É ser malandro, saber o que está acontecendo. Vocês sabem um pouco, chega lá e fala 'me contaram isso, me contaram aquilo', tomem cuidado, porque tem essa tendência, às vezes. Mas assim, muita coisa é melhor falar 'me botaram duas semanas confinado, não sei...' Uma coisa ou outra pode falar, não tem nenhum problema. E mesmo a percepção que vocês têm. Eles vão querer falar 'como eu tô lá?' 'Ih, não sei tudo', sejam malandros nisso aí", continuou.

Boninho ainda questionou se os quatro sabiam quem estava no paredão. Apenas Daniel se manifestou, declarando que a eliminação desta semana ficaria entre Petrix Barbosa, Hadson, Pyong Lee e Babu Santana.

"A gente já sabe, acho, quem vai sair. Já sabemos o que aconteceu", afirmou o gaúcho da Casa de Vidro.

Por fim, Boninho fez uma sugestão: "Fujam do paredão. Tem gente que fala 'me manda pro paredão que eu quero ver [a popularidade]. Pra que ir pro paredão? Então, se liguem, se divirtam. Falta mais um dia só".

Daniel chegou a perguntar se os escolhidos da Casa de Vidro pelo voto do público entrarão na casa antes ou depois da eliminação, mas o diretor não respondeu, apenas ressaltou que o fato ocorrerá na terça-feira (4).

A Casa de Vidro está sendo utilizada pela 4ª vez na história do Big Brother Brasil.