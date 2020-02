BBB20: quem você quer eliminar?

O paredão quádruplo é formado por Petrix, Pyong, Babu e Hadson. | Foto: Divulgação

Nesta terça-feira (4) acontece a segunda eliminação do Big Brother Brasil 20. O paredão quádruplo é formado por Petrix, Pyong, Babu e Hadson. Na parcial da enquete do BBB Petrix aparece com 81% dos votos do paredão. O segundo mais votado é Hadson, com 15% dos votos. Já Pyong e Babu estão com 2% cada.

Você pode votar acessando o site do BBB 20 no Gshow e selecionar quem você deseja eliminar. É necessário ter uma conta Globo, que pode ser criada gratuitamente usando um endereço de e-mail ou dados do Facebook ou Google. O cadastro precisa ser realizado apenas uma vez e vale para futuras votações em toda a temporada do programa.



Como foi formado o paredão?

Líder pela primeira vez, Guilherme indicou Babu ao paredão neste domingo (2). Antes disso, na quinta-feira, 30, Pyong indicou Petrix após receber o poder durante um benefício da Prova do Líder. O ginasta, por sua vez, atendeu Big Fone na última sexta-feira (3) e devolveu para Pyong a indicação dele.

A quarta indicação para o paredão quádruplo ocorreu por meio da votação da casa, que escolheu Hadson, com 8 votos, para ir para a berlinda.