Boca Rosa se arrepende por apoiar Hadson e pede perdão de Marcela

Bianca foi a única mulher que ficou ao lado de Hadson | Foto: Divulgação/Gshow





No Quarto Céu, as sisters e Daniel ficam em silêncio após conversa sobre os brothers. Bianca chama Marcela, se aproximando dela: "Eu acho que te devo desculpas".

A médica diz que está tudo bem e a influenciadora continua: "Da mesma maneira que eu gosto de ouvir todas as pessoas por igual e que não gosto de julgar ninguém, eu gosto de aprender. Estou me sentindo extremamente culpada por querer dar a chance de ouvir todo mundo em vez de só enxergar a dor de vocês duas".

A ginecologista se senta na cama e ouve atentamente a carioca, que fala explicitamente de Hadson.

"Ele é assim, ele é brucutu, mas tem um coração bom. Mas não é o suficiente, as pessoas precisam aprender. Principalmente, eu. Então eu queria te pedir desculpas do fundo do meu coração, por não ter te olhado", diz ela.

"Eu mesma conversei com o Hadson, mas isso não pode justificar comportamentos intencionais", responde Marcela e a conversa continua até que as duas se abraçam.