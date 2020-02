Blogueiras usam aniversário de Neymar para ganhar dinheiro nas redes

Neymar talvez nem imagine, mas seu nome está sendo usado por duas blogueirinhas brasileiras para ganhar uma grana. Através de uma agência que cuida de influenciadores, Daniele Kreling e Jessica Alvim estão sendo “vendidas” ao mercado para fazer stories, postagens e looks por alguns milhares de reais.

No texto de propaganda enviado a algumas marcas está o chamariz: “No final do mês, Daniela e Jéssica embarcam para Paris para o aniversário do Neymar Jr e gerar conteúdos na cidade luz”, começa a própria Jessica (dona da agência), acrescentando que as moças ainda irão a Dubai: “Lembrando, que por conta do aniversário, a tendência é o engajamento delas aumentar cerca de 40%, além do marketing orgânico por outros portais”.

O midia kit das moças foi enviado em anexo. Jessica tem pouco mais de 90 mil seguidores, e Daniele, 419 mil. O combo da dupla custa para os anunciantes R$ 1.200,00 por stories, R$ 1.500,00 o post, R$ post + stories: R$ 2 mil, e look R$ 250.

Jessica Alvim no aniversário de Neymar. | Foto: Divulgação

A questão é que o aniversário de Neymar já passou e Daniele não foi. Jessica foi à festa, postou o look, deu pinta num jogo do PSG e posou em frente a Torre Eiffel enquanto a amiga de combo estava em São Paulo e depois em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.

Jessica e Daniele estiveram com Neymar no réveillon na Bahia. Ambas foram ao aniversário em Paris no ano passado. Mineira de Juiz de Fora, Jessica é estudante de jornalismo e fundou sua empresa de marketing digital em 2012. Já Daniele, gaúcha, além de modelo também é cantora.