Pabllo Vittar está namorando com compositor de Corpo Sensual

Pabllo Vittar assumiu o namoro com o compositor Victor Weber. A cantora publicou vídeo em suas redes sociais nesta quarta-feira (5), cheia de amor com seu novo affair. Quer dizer, não tão novo assim, pois a colunista Fábia Oliveira, do "jornal O Dia", apurou que esse romance já existe há algum tempo, mais especificamente desde 2017, quando Weber participou da composição da música Corpo Sensual, sucesso de Pabllo Vittar em parceria com o cantor Mateus Carrilho.

Na época em que o relacionamento ainda não era tão sério, Victor se envolveu em uma grande polêmica com os seguidores de Pabllo, após descobrirem o apoio dele ao então candidato Jair Bolsonaro. Pabllo sempre militou a favor do movimento "Ele Não", contra a candidatura do atual presidente da República.

Veja o vídeo: