Processo e Sexo Grupal: relembre escândalos de Boca Rosa do BBB20

Participando do Grupo Camarote no Big Brother Brasil 2020, a celebridade Bianca Andrade, dona do canal no Youtube ''Boca Rosa'', durante sua carreira como youtuber e digital influencer já repercutiu várias vezes na internet por se envolver em episódios controversos.

Com mais de 9 milhões de seguidores no Instagram e 5 milhões de inscritos no Youtube, Bianca nem sempre soube usar sua imagem de forma positiva, confira:

Lipoaspiração secreta

No ano de 2017 a modelo havia feito uma lipoaspiração, e durante uma pausa em um programa de rádio que ela participava, ela aproveitou para pedir uma opinião a sua mãe a respeito do procedimento.

Já que a blogueira fazia propaganda de alimentação e hábitos saudáveis como forma de mudar seu peso, e sempre proclamava que foi com uma dieta rigorosa que conseguiu chegar ao seu corpo atual, Bianca questionou se deveria ou não admitir que havia feito a lipo para seus fãs.

Relato de Boca Rosa sobre a mudança de alimentação | Foto: Divulgação

O áudio da conversa das duas acabou vazando e causou uma grande revolta das pessoas que acreditavam no que ela postava e achava que fazendo uma dieta parecida e seguindo suas dicas, fossem conseguir os mesmos resultados sem nenhum tipo de cirurgia.

Sexo Grupal em festa

Durante a festa ‘Farofa da Gkay’ em dezembro de 2018, tradicional evento de aniversário da blogueira Gessica Kayane, circularam boatos de que Bianca Andrade teria participado de um menage. No dia seguinte, ela usou a função Stories de sua conta no Instagram para comentar sobre os rumores, mas não afirmou nem negou se o fato era verdadeiro.

Com uma fala meio misteriosa, os fãs suspeitam que ela tenha admitido tudo.

“Gente, o que foi essa ‘Farofa de Gkay’, hein? Uma coisa eu não posso dizer. O que eu não vivi. Quero chegar com 70 anos e falar: ‘oh, deu pra mim. Não tenho mais nada pra viver'”, afirmou a blogueira.

Furo com noiva em dia do casamento

Na ocasião em que tudo aconteceu, Boca Rosa havia sido contratada por Juliana Andrade e deveria cuidar de sua maquiagem antes da festa de casamento. A noiva esperou pela influenciadora por mais de duas horas e como Bianca não apareceu, Juliana teve que ser maquiada por sua irmã. Como justificativa, Boca Rosa afirmou apenas que havia esquecido em casa os itens necessários para o trabalho, de forma que precisou retornar à sua casa e não conseguiu chegar ao local no horário estipulado.

Os fatos aconteceram ainda no ano de 2014 e, na ocasião, a noiva afirmou que não pode aproveitar sua festa de casamento por estar muito nervosa e por já ter acabado o tempo que alugou o local da festa de casamento, o que acarretou no pagamento de R$ 15 mil, referentes à indenização determinada pela Justiça.

Apropriação cultural

Em seu perfil no instagram, a blogueira resolveu usar trancinhas afro na virada de ano de 2018, e causou uma enorme polêmica por ser branca e estar se apropriando de uma cultura que não lhe pertencia.

Depois de ser duramente criticada, a modelo resolveu se desfazer do seu penteado e deixou um enorme Black Power, e ainda fez um comentário: “Esse foi meu cabelo quando tirei as tranças, me achei bonita e tirei a foto!”

Bianca em foto que tirou após tirar as tranças afro | Foto: Divulgação

Indignados, alguns seguidores fizeram comentários a respeito do cabelo da modelo na época, e um deles chamou bastante atenção “Tanta gente legal querendo e precisando da visibilidade que você tem para postar coisas boas e edificantes e você aí se apropriando de uma cultura que veio de um sofrimento que você não sofreu” disse uma seguidora.

Bianca, tratou logo de se desculpar, e disse que como ser humano tem o direito de cometer erros, e não tinha feito aquilo com más intenções “Não sou perfeita. Não quero ser, sou humana e cada vez mais tenho conseguido trazer minhas vulnerabilidades e mostrar que somos iguais. Eu vou errar, erro e isso sou eu e não vou deixar de ser quem eu sou por causa de opiniões” disse ela.