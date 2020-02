Funkeiro Mc Zaac lança música com parceria internacional

Famoso por músicas como ''Bumbum Granada'' em parceria com Jerry Smith e ''Vai Malandra'', com a cantora Anitta, o funkeiro Mc Zaac se consagrou no Brasil com suas músicas vibrantes e agora expande seu repertório buscando parcerias internacionais.

No último mês, Mc Zaac lançou um videoclipe com a cantora sueca Tove Lo, a música "Are U Gonna Tell Her" mistura batidas de funk com pop e foi gravada em São Paulo no final de 2019 durante passagem da cantora pelo país. Tove Lo esteve no Brasil para o Popland Festival, onde inclusive cantou junto com Mc Zaac a nova parceria deles.

O clipe foi dirigido pelo duo Alaska Filmes e produzido pela Iconoclast, em um restaurante flutuante de São Paulo. O videoclipe contou com brasileiros encenando no videoclipe, mostrando todo o gingado que o Brasil tem a oferecer.

O funkeiro Mc Zaac contou como nasceu a parceria com a cantora pop: "A parceria com a Tove Lo surgiu por meio da nossa gravadora, a Universal Music, que achou interessante unir o funk com o pop e me convidou para estar nesse projeto. Fiquei superfeliz por participar de um trabalho tão maravilhoso".

O clipe de "Are U Gonna Tell Her" está disponível pelo Youtube e foi lançada no disco 'Sushine Kitty' da cantora Tove Lo em setembro.