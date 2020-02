Veja quem é o bonitão apontado como affair de Gugu Liberato

Leo Dias revela fotos do companheiro de Gugu em última viagem | Foto: Divulgação/ Metrópolis

O colunista Leo Dias divulgou na manhã desta sexta-feira (7), Rádio Metrópoles 104.1FM, uma bomba dizendo que o apresentador Gugu Liberato viveu um romance com o chef de cozinha Thiago Salvatico. Segundo o colunista, o rapaz vivia na Alemanha e mantinha o caso em sigilo.

Para a revista Quem, a assessoria rebateu a informação. "O cara morre e aí o mundo se vê no direito de falar o que quer. Triste ver que meu amigo Gugu nem podia ter um amigo que isso vira caso. Muito triste por ele, pela mãe e por três adolescentes que sofrem a morte do pai vendo esse tipo de coisa", respondeu Esther Rocha, assessora da família.

Gugu, que era pai de três filhos, João, Marina e Sofa, morreu no final do ano passado, aos 60 anos, após cair do sótão de sua casa em Orlando, nos Estados Unidos.

Desde então, a família de Gugu tem travado uma batalha na Justiça com Rose Miriam di Matteo, mãe dos filhos do apresentador. Ela pediu uma pensão, já que estava fora do testamento do apresentador.

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, o valor de R$100 mil foi alterado para 42 mil reais. Rose ainda busca na Justiça o reconhecimento de uma união estável com o apresentador. A mãe do apresentador, Maria do Céu, recentemente negou que Rose e Gugu tivessem uma relação.