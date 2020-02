Anitta se declara para Neymar em redes sociais: 'Te Amo'

Anitta usou suas redes sociais na madrugada desta sexta-feira (7) para parabenizar o jogador Neymar, que completou 28 anos na última quarta-feira (5). Em seus Stories, no Instagram, a cantora compartilhou uma foto dos dois juntos durante o Carnaval do ano passando, onde eles teriam ficando em um camarote da Sapucaí, no Rio de Janeiro. Na época houve especulações que os dois teriam tido um affair.

“Tô atrasada, mas te amo. Feliz aniversário, Neymar”, escreveu Anitta na legenda da publicação. Após a homenagem para o jogador, ele retribuiu e repostou o clique em seu perfil.

Os boatos envolvendo a cantora e o craque do PSG não são de hoje. Segundo a biografia de Anitta escrita pelo jornalista Léo Dias, ela e Neymar ficaram pela primeira vez em 2015, mas hoje em dia são bons amigos.

Veja a publicação da poderosa: