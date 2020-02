Vídeo: Jornalista da Globo é acusado de racismo após confundir atleta

Rodrigo fica constrangido e a entrevista continua | Foto: Reprodução

Rodrigo Bocardi, apresentador do Bom Dia São Paulo, telejornal local da rede Globo, foi acusado de racismo após uma fala ao vivo durante o jornal.

Enquanto o repórter Thiago Scheuer entrevistava um jovem negro na plataforma do metrô de São Paulo, Bocardi sugeriu que o entrevistado fosse catador de bolinhas.

"Lionel, ele vai pegar bolinha no Pinheiros?", questiona Rodrigo enquanto o repórter conversava com o rapaz em um link no jornalístico.

O repórter, então, evita fazer a pergunta feita por Bocardi e ele insiste. Após ser questionado, o jovem dispara: "Não, eu sou atleta lá do Pinheiros. Jogo Polo Aquático".

Rodrigo fica constrangido e a entrevista continua. Após a confusão na internet, Bocardi foi às redes sociais para se desculpar do caso.

Veja o debate do Fofocalizando sobre o assunto: