Sabrina Sato surpreende com roupa mínima no baile da vogue

Sabrina Sato parou tudo ao chegar no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, para o Baile da Vogue 2020. Com uma roupa sexy e transparente, a apresentadora da Record TV fez muito marmanjo babar em seu corpão perfeito. Cheia de carisma, Sabrina posou para fotos no Tapete Vermelho e ainda conversou com a imprensa.

Após 15 anos sendo realizado em São Paulo, o Baile da Vogue se mudou para o Rio de Janeiro. No palco do Copacabana Palace, a tradicional festa contou com a presença de oito embaixadores: Luiza Brasil, Lulu Novis, Jonathan Azevedo, André Nicolau, Livia De Bueno, Thomaz Azulay, Ale de Souza e Maria Frering. O tema da noite foi uma homenagem à Cidade Maravilhosa: “Jardim das Delícias, uma Noite de Surrealismo Tropical em Ode ao Rio de Janeiro”.



A apresentadora da Record TV completou 39 anos no dia 4 e na web recebeu o carinho de Duda Nagle, com quem tem a filhotinha linda Zoe.

*Com informações de O Fuxico