Mel Maia teria sido proibida de visitar namorado jogador na Inglaterra

A atriz Mel Maia, de 15 anos, se envolveu em uma polêmica nessa semana. O jornal britânico Daily Star noticiou que a artista teria sido impedida de visitar o namorado João Pedro, 18 anos, na Inglaterra, onde o jogador defende a posição de atacante no clube Watford. Segundo a publicação, o motivo seria a idade da atriz: na Inglaterra, a idade de consentimento legal é 16 anos. Mel só completa essa idade em maio.

Na publicação, um suposto porta-voz do clube declara que tanto Mel quanto João Pedro estariam cientes das diferenças legais e culturais entre Brasil e Reino Unido. Por aqui, a idade de consentimento é de 14 anos. O porta-voz informa ainda que a atriz retornaria ao país brasileiro e só pisaria em terras britânicas quando completasse a idade apropriada.

A mãe de Mel, Débora, no entanto, diz que a filha foi vítima de "fake news". Para o colunista Leo Dias, Débora explicou que tudo não passou de especulação e que em nenhum momento um porta-voz do Watford conversou com o Daily Star.

"Eu fiquei muito chateada de como as notícias foram aumentadas e decepcionada com a imprensa inglesa de repercutir uma notícia sobre uma adolescente, no caso minha filha, sem falar comigo. Quanto às leis, deverão sempre ser cumpridas e nossa família não fará diferente", disse Débora Maia em entrevista. A mãe da atriz espera que o clube emita um comunicado oficial esclarecendo a situação.