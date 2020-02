Adam Sandler alfineta Oscar em premiação independente nos EUA

Premiado como Melhor Ator no Film Independent Spirit Awards 2020, Adam Sandler teve a vitória mais aplaudida da cerimônia com discurso alfinetando Oscar | Foto: Cris Pizzello

Manaus - Durante a premiação do 2020 Independent Spirit Awards, que premia produções independentes, o renomeado ator Adam Sandler foi escolhido vencedor na categoria "Melhor Ator", pelo trabalho no longa "Joias brutas" ("Uncut Gems", em inglês) e, no discurso, criticou a sua exclusão no Oscar de 2020, que premia as melhores produções cinematográficas, neste domingo (9).

O filme "Joias brutas", dirigido pelos irmãos Josh e Ben Safdie, também foi vencedor na categoria "Melhor Direção". Na história de suspense, disponível na Netflix, Adam Sandler interpreta um joalheiro viciado em jogos. No discurso, o ator brincou com sua nomeação em um evento de "menor porte", alegando que o Spirit Awards premia personalidades ao invés de apenas aparências.

"Algumas semanas atrás, fui citado de forma esnobe e desprezado pelo Oscar. Isso me lembrou quando cursei o Ensino Médio e fui esquecido pela cobiçada categoria de melhor vestimenta no anuário do colégio, mas meus amigos me recompensaram com a menos badalada categoria de melhor personalidade. Olhando para esta sala, eu percebo que o Independent Spirit Awards é a 'melhor personalidade' de Hollywood. Deixe eles ficarem como seus Oscars amanhã à noite. A bela aparência deles desaparecerá com o tempo, enquanto nossas personalidades independentes brilharão para sempre"

2020 Independent Spirit Awards

O Spirit Awards homenageia e premia filmes independentes feitos com menos de 20 milhões de dólares. Na premiação de 2020, muitos dos indicados eram mulheres e atores ou diretores negros, enquanto apenas um dos atores indicados ao Oscar deste ano não é branco. Confira abaixo, a lista dos vencedores nas principais categorias do Spirit Awards 2020:

Melhor filme - "A despedida"

Melhor atriz - Renée Zellweger ("Judy: muito além do arco-íris")

Melhor ator - Adam Sandler ("Joias brutas")

Melhor atriz coadjuvante - Zhao Shuzhen ("A despedida")

Melhor ator coadjuvante - Willem Dafoe ("O farol")

Melhor direção - Benny Safdie e Josh Safdie ("Joias raras")

Melhor primeiro filme - "Fora de Série"

Melhor documentário - "Indústria americana"

Melhor roteiro - "História de um Casamento"

Melhor primeiro roteiro - "A gente se vê ontem"

Melhor fotografia - "O farol"

Melhor filme internacional - "Parasita" (Coreia do Sul)