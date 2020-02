Fotos: Público pede expulsão de Pyong por assédio no BBB20

Pyong é casado e sua mulher está grávida de oito meses | Foto: Divulgação

O ilusionista Pyong se tornou alvo de críticas nas redes sociais na manhã deste domingo (9), depois que os internautas ficaram sabendo sobre seu comportamento na festa Guerra e Paz, realizada no Big Brother Brasil 20. A hashtag #PyongExpulso é a mais comentada no Twitter.

O participante exagerou na bebida e tentou beijar Marcela, que o repreendeu. "Amanhã a gente vai conversar", disse a ginecologista.

Não satisfeito, ele tentou ficar com a sister novamente, enquanto ela estava distraída se servindo de bebida. "Pyong, para! Tá doido? O que é isso?", disse ela, inconformada.

Mas as atitudes controversas do participante não pararam por aí. Em seguida, ele foi dançar com Flay e acabou passando a mão no bumbum da sister.

Ela não parece ter se incomodado —ou percebido—, pois não disse nada. Mas, fora da casa, muitos fãs do programa ficaram indignados com a atitude e falaram em assédio. "Escroto" e "cancela" foram palavras que acompanharam muitas das críticas ao hipnólogo nas redes sociais.

"Quando o Petrix assediou a Bianca todo mundo cancelou ele, agora que o Pyong fez a mesma coisa com a Flay quero ver se vai ser assim também", disse uma internauta.

No fim da festa, depois de muitos drinques, Pyong acabou apagando no jardim e recebeu um selinho de Felipe, que disse estar acostumado a beijar seus amigos.

Pyong é casado e sua mulher está grávida de oito meses. Ela chegou a defendê-lo esta semana depois que ele virou motivo de piada por suas danças.

