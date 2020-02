Vídeo: Em Manaus, ‘Safadão’ beija Vivian Amorim e Patixa pega carona

Manaus - Em vídeo repercutido nas redes sociais após o ‘Bloco Vai Safadão’ na noite do último sábado (7), em Manaus, é possível ver cantor Wesley Safadão a a ex-BBB e digital influencer amazonense Vivian Amorim – convidada a subir no trio elétrico no momento do show do Safadão.

No momento do abraço, a personalidade manauara Patixa Teló, ao pensar que ela receberia o abraço, acaba se agarrando no cantor com dizeres “Eu te amo! Eu te amo”. Contudo, Wesley não prestou atenção e Patixa foi ignorada. Confira o vídeo:

| Autor:

A personalidade amazonense foi flagrada em vídeos requebrando em um dos trios e também dançando ao lado de Vivan. Confira o vídeo publicado em uma página no Instagram e compartilhado pelo perfil de Patixa no Facebook:

O show

O cantor retornou a Manaus no último sábado (7) para realizar mais uma edição do "Bloco Vai Safadão" que aconteceu no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho - Sambódromo de Manaus, localizado na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Oeste da capital.

Com direito a dois trios elétricos diretamente de Salvador, Safadão cantou ao lado do ex-Chiclete com Banana, o baiano Bell Marques. Assim como também trouxe como convidada a amazonense Márcia Fellipe, que já cantou ao lado de Safadão quando ambos participavam do grupo Garota Safada.