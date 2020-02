BBB20: Diogo Melim, namorado de Bianca, apaga fotos com ela

Depois de se declarar para Guilherme na casa do Big Brother Brasil 20 , a vida amorosa de Bianca parece ter se complicado fora do reality.

A influenciadora digital, que namorado Diogo Melim, do trio Melim, bebeu demais na festa de sábado (8) e investiu em Guilherme: na madrugada, a maquiadora dançou forró com o colega de confinamento e, mais tarde, tentou se aproximar do modelo. Ela disse para o brother se afastar porque ela queria beijá-lo.

Diante destes fatos, Diogo tomou uma medida extrema do lado de fora da casa. Primeiro, o músico restringiu os comentários nas fotos do Instagram. Depois, apagou as imagens que tinha com Bianca.