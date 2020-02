Concurso Miss Amazonas Terra 2020 elege Miss Barreirinha

A Miss Barreirinha foi eleita a Miss Amazonas Terra de 2020 | Foto: Divulgação

Manaus- No último sábado (8), Jeorlayne Ferreira foi eleita Miss Amazonas Terra 2020 durante a finalíssima no flutuante Sun Paradise.

O Miss Brasil Terra é um concurso voltado para as causas ecológicas, a preservação do meio ambiente, e debates sobre as causas ambientais. A coordenação estadual do concurso é assinada pelo biólogo e design de moda, Eglisson Goméz.

A bela Jeorlayne Ferreira chegou até a final ao lado da Miss Baixo Solimões, Thaís Carvalho e em uma disputa acirrada de votos venceu. Ela tem 20 anos e conta que sempre foi seu sonho entrar para o mundo dos concursos de Miss. "Desde que decidi participar me empenhei e estudei muito", disse.

O Amazonas é o detentor de dois títulos internacionais de Miss Terra: o primeiro em 2004, no qual a Miss Priscilla Meirelles levou a coroa, e o segundo em 2009, com a Miss Larissa Ramos.

A representante do Amazonas irá pra o Miss Brasil Terra em abril. A empresária e proprietária da marca Makeup4All, Ellen Lima, também foi coroada na noite deste sábado na categoria "Mrs", que elege a mais bela mulher casada do estado.

Ellen já foi Miss Amazonas Reinado Internacional em 2011 e agora, se prepara para disputar a coroa nacional em São Paulo

*Com informações da assessoria