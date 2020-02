'Anitta está namorando amigo de Pedro Scooby,' diz colunista

Anitta está com um novo amor. De acordo com informações do colunista Leo Dias, Anitta estaria de romance com Gabriel David , filho do contraventor Anísio Abrahão David, presidente de honra da Beija-flor. Gabriel é amigo de Pedro Scooby, ex-namorado de Anitta.

Segundo o jornalista, o rapaz é filho de Anísio Abrahão David, o maior bicheiro do Rio de Janeiro e presidente da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis.

O rapaz é dono de um dos maiores camarotes da Sapucaí, além de ser empresário de Kevin O Chris. Segundo Leo Dias, Gabriel era um dos solteirões mais cobiçados do Rio de Janeiro.