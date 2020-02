Suposto affair de Gugu entra na briga pela herança: veja a polêmica!

Suposto namorado de Gugu Liberato entra na justiça por herança | Foto: Divulgação

Thiago Salvatico tenta participar do processo do inventário de Gugu, avaliado em R$1 bilhão. O apresentador Gugu Liberato morreu em novembro do ano passado, a família do artista está tendo que lidar com muitas interferências externas no processo.

O único que até o momento falou sobre Thiago, foi o advogado de Rose Miriam, mãe dos 3 filhos de Gugu. Ele disse que a presença do rapaz não interfere em nada o processo e que ele teria chegado apenas para tumultuar a situação e causar constrangimento à família.

Thiago Salvatico e Gugu Liberato teriam tido uma relação durante 8 anos | Foto: Divulgação

O jornal Estadão afirmou que Salvatico teve uma relação com Gugu por 8 anos. Um fato curioso é que Thiago, mesmo morando fora do Brasil, fez questão de ir para São Paulo para acompanhar o velório do apresentador.