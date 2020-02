Anitta teve romance com Lexa? Veja mais detalhes sobre a polêmica

Anitta usou o Instagram na manhã de quinta-feira (13), para desabafar sobre uma nota divulgada pelo "site EXTRA" que revelou um rápido romance dela com a cantora Lexa durante férias em Aspen, nos Estados Unidos, no mês passado. A Poderosa garantiu que não teve nenhum envolvimento com a amiga e explicou que não fica com uma pessoa casada sem o consentimento do casal.

Na quinta-feira (13), Lexa, bem irônica, já tinha comentado sobre o assunto mandando uma sutil indireta “A galera tá se superando nas notícias."



"Sou super aberta em relação à minha vida sexual. Sou livre, me diverto, faço tudo que eu estiver a fim e não devo nada a ninguém. Por isso nunca me importo quando falam se peguei ou deixei de pegar alguém. Mas uma coisa eu tenho: respeito e empatia ao próximo'. Não faço nada sem o consentimento do outro, e é contra todos os meus princípios ficar com uma pessoa casada sem que os dois na relação estejam confortáveis com isso. Lexa é casada e Guimé não estava presente. Logo, não, isso jamais seria verdade", escreveu a cantora.