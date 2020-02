Vídeo! Anitta é acusada de empurrar criança: 'Tem de ser humilde'

Durante as gravações de seu novo clipe no centro histórico de Salvador, na Bahia, Anitta foi acusada de ter empurrado uma criança recusando seu abraço. O assunto viralizou na internet e a funkeira fez questão de dizer que não foi bem do jeito que estavam falando.

As gravações ocorreram nesta quinta-feira (13) e toda essa repercussão acabou causando um problema com sua gestão de imagem.

A cantora, que tentava gravar uma cena, pediu aos moradores do Largo do Pelourinho para fecharem suas portas. Enquanto conversava com moradores e comerciantes, uma menininha se aproximou tentando abraçá-la, mas Anitta disse para ela esperar que no final da gravação falaria com todos.

Comerciantes e moradores se incomodaram com o pedido da artista para fechar suas portas e alguns se negaram. A cantora então não teve outra opção a não ser filmar daquele jeito mesmo. Porém, logo o boato de que ela tinha ‘empurrado’ uma criança se espalhou nas redes sociais e o assunto foi parar até na TV.

Durante uma reportagem sobre a visita da funkeira na cidade, feita pela TV Itapoan, afiliada da Record TV, uma senhora se aproximou e disse estar muito chateada com Anitta por conta do suposto empurrão. “Não gostei de saber que ela (Anitta) empurrou uma menina lá embaixo”, disse a mulher.

O repórter tentou amenizar a situação explicando que a cantora pediu para esperarem um pouquinho e que ela não tinha empurrado ninguém. “Ela disse que não empurrou, não. Só pediu para segurar um pouquinho”, explicou o repórter.

A mulher, inconformada, se recusou a acreditar no que ele dizia e rebateu: “Não, ela empurrou sim porque foi visto ela empurrar a criança. Isso aí da parte dela, que é uma artista, não pega muito bem. Ela tem que ser humilde porque ela depende dos fãs”.

Extremamente incomodada com o que estava acontecendo, Anitta foi até o perfil do Instagram que tinha publicado o vídeo que gerou burburinho e falou: “Pra quem estiver julgando sem saber... a menininha teve a foto e o abraço dela assim que acabei de rodar aquela cena como prometido pq nao sou doida. Não Só com ela mas com mais de 100 pessoas que estavam lá. Se tirasse com ela naquele momento todos viriam e não conseguiríamos gravar a tempo de liberar o local na hora combinada. Só isso. Pede pra postarem esse vídeo também”.

Logo após o pedido da artista, o perfil do ‘Alfinetei’, que tinha postado o vídeo viralizado, fez a publicação do outro onde Anitta aparece atendendo aos fãs, com fotos e abraços.

