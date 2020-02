Respirando por aparelhos, Milton Gonçalves já começa a interagir

O Hospital Samaritano, da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro , emitiu um novo boletim médico sobre o estado de saúde do ator Milton Gonçalves, que segue internado na unidade desde a última segunda-feira (10), após sofrer um AVC isquêmico.

"O Sr. Milton Gonçalves permanece internado na unidade neuro intensiva em virtude de um acidente vascular cerebral isquêmico. O paciente encontra-se respirando por ventilação mecânica e já começa a interagir. O estado de saúde do paciente é estável e inspira cuidados", informa o boletim.

Milton deu entrada no hospital com sintomas de um AVC, após participar da feijoada do Salgueiro, na tarde do último domingo. Ao chegar na unidade, o ator precisou passar por uma cirurgia de emergência. Por conta de seu problema de saúde, Milton não desfilará mais pelo Salgueiro. Ele sairia como destaque do último carro da agremiação.