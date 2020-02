Indireta para Marquezine? Neymar revela porque não está namorando

Neymar usou as redes sociais para contar aos fãs o motivo de estar há tanto tempo na vida de solteiro. Bruna Marquezine acabou citada várias vezes por causa disso, já que muita gente sentiu uma indireta.

O jogador compartilhou um vídeo com a legenda "por que eu não namoro?". A resposta foi um trecho de uma música de Mumuzinho, cantada por Péricles.

A pequena parte exibida no vídeo desabafa: "Eu sobrevivo sem carinho pra ninguém me machucar. Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago e o melhor é me fechar`.

Muita gente que é a favor do ex-casal pirou. Os fãs não perderam tempo: `Corre aqui, Bruna Marquezine! Seu ex tá super arrependido! Aproveita", comentou uma jovem.