Elton John interrompe show e chora por não conseguir cantar

O cantor Elton John precisou interromper um show no estádio 'Mount Smart Stadium' em Auckland, na Nova Zelândia, neste domingo (16). O astro se desculpou e usou sua conta no Instagram para explicar o motivo do encerramento da apresentação: está com pneumonia.

"Quero agradecer a todos que compareceram ao show de hoje à noite em Auckland. Fui diagnosticado com pneumonia hoje cedo, mas estava determinado a oferecer o melhor show humanamente possível. Toquei e cantei de todo meu coração, até minha voz não cantar mais. Estou decepcionado, profundamente chateado e lamento. Eu dei tudo o que tinha. Muito obrigado pelo apoio extraordinário e todo o amor que me mostraram durante a apresentação desta noite. Sou eternamente grato. Com amor, Elton", escreveu.

O apresentador Otaviano Costa respondeu ao cantor britânico: "O único e absolutamente único", escreveu em inglês.

A apresentação em Auckland faz parte da turnê de despedida de Elton John, que começou em Nova York em 2018 e terminará em 2021.

Elton John ganhou no domingo da semana passada o Oscar de Melhor Canção Original com "(I'm Gonna) Love You Again", para a cinebiografia Rocketman.