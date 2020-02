BBB20: Nasce o primeiro filho de Pyong Lee e Sammy Lee

Nasceu neste último domingo (17) o primeiro filho do casal Pyong Lee e Sammy Lee . Segundo informações divulgadas por meio das redes sociais do papai da criança, Jake veio ao mundo às 11:30. O bebê e a mamãe passam bem.

A carreira de Pyong Lee, que além de youtuber, também é hipnólogo e mágico, começou no SBT, no Programa Silvio Santos, onde fez um número de mágica. Ele participou ainda dos programas Eliana, Domingo Legal, Cante Se Puder e Hebe.

Mesmo sem ter conhecimento do nascimento do primogênito, Pyong publicou uma mensagem sobre como é ser pai enquanto está no confinamento. Como? Ele deixou uma gravação pronta antes de entrar no BBB20, e ela foi ao ar no seu Twitter nesta segunda-feira (17).

Na publicação, o hipnólogo diz que espera vencer alguma Prova do Anjo para poder ver um vídeo do filho, e assim saber que está tudo bem com seu herdeiro e sua mulher.

Assista: