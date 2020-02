Larissa Manoela chega na Globo com salário de R$ 80 mil

Foram anos de negociações e convites, mas somente agora Larissa aceitou o acordo com a emissora | Foto: Reprodução

Agora é oficial. Larissa Manoela realmente trocou Silvio Santos pela Globo. A atriz usou suas redes sociais para fazer o anúncio nesta quarta-feira (19).

"Muito se especulava, mas só agora eu posso contar para vocês. É real, oficial: a gente vai se ver na Globo!", afirmou em seu Instagram.

Ainda não há data fixa para a estreia de Larissa, ela estará no elenco da novela das seis ainda sem nome confirmado que substituirá 'Nos Tempos do Imperador', que ainda não foi ao ar, já que será exibida após o fim de 'Éramos Seis'.

Foram anos de negociações e convites, mas somente agora Larissa aceitou o acordo com a emissora. Especulações dão conta que além de um contrato longo, de mais de três anos, a atriz já vai estrear com status de protagonista e salário na casa dos R$ 80 mil quando estiver no ar.

Larissa Manoela ficou conhecida por conta de sua atuação em novelas infantis do SBT como Carrossel, Cúmplices de Um Resgate e As Aventuras de Poliana.

Recentemente, a atriz também estrelou no cinema o filme Fala Sério, Mãe, ao lado de Ingrid Guimarães, e Modo Avião, da Netflix.

Veja o post