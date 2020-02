'Agora somos marido e mulher,' diz Gabi ao pedir Guilherme em namoro

Depois de uma rápida briga na festa da madrugada desta quinta-feira (20), Gabi e Guilherme fizeram as pazes no Big Brother Brasil (BBB20) e parece que o relacionamento vai bem. O modelo chamou a cantora para conversar e reclamou que ela ficou mais de duas horas sem nem olhar para ele.

Gabi, que já havia se lamentado com Manu e também com Victor Hugo, negou tudo e aproveitou para se ajoelhar e pedir Guilherme em namoro. "Quero muito. Demais", disse o brother. "Agora somos marido e mulher, então", brincou a cantora.

Em seguida, os dois deixaram de vez a festa e resolveram dormir para se preparar para a prova do líder.

'E se a Bianca não tivesse namorado?'

Antes de fazer as pazes com Guilherme, Gabi desabafou com Manu sobre a proximidade entre Bianca Andrade e Guilherme.

"Eu fico mal, sinto que fiquei no meio de tudo. E eu não vi nada demais não, mas sinto que sempre que acontece alguma coisa, ela é a primeira pessoa pra quem ele vai contar, e eu sou a segunda opção", disse Gabi para Manu, que disse entender a sensação da amiga.

"Eu entendo a sensação. A Bianca tem namorado, mas e se ela não tivesse? Eu estaria pensando a mesma coisa, essa é a dúvida que fica no fundo da sua cabeça. Será que eles ficariam juntos?", perguntou Manu.