É fã do Chaves? Comediante ganha lindas homenagens pelo aniversário

Roberto Gomez Bolaños, icônico intérprete dos personagens Chaves e Chapolin , completaria 91 anos nesta sexta-feira (21). Para celebrar a data, diversas homenagens para o artista foram feitas ao redor do mundo.

O buscador Google não ficou de fora e exibe um `Doodle` na página inicial: uma ilustração do ator saindo de um aparelho de televisão e, ao redor, aparece a palavra Google escrita em letras grandes. A figura está em exibição no Brasil, México, Estados Unidos, Islândia, Itália e em alguns países da América do Sul.

Roberto Bolaños foi homenageado pelo Google | Foto: Divulgação

Ator, escritor, diretor e humorista, Bolaños, também conhecido como Chespirito, nasceu em 21 de fevereiro de 1929, na Cidade do México, e faleceu em 28 de novembro de 2014, aos 85 anos, de insuficiência cardíaca.

As obras geniais de Bolaños conquistaram o mundo e arrastam uma legião de fãs extremamente apaixonados, que também prestaram suas homenagens nas redes sociais.