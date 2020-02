Anitta revela quem quer beijar na boca neste carnaval

Pelo jeito, o Carnaval da poderosa será bom demais. | Foto: Divulgação

Para cantora Anitta, não tem mimimi quando o assunto é pegação. Em entrevista para a revista Quem, ela revelou que aproveita os dias de folia para beijar muito na boca.

Anitta também confessou que não tem problema algum em chegar no crush que ela se interou. "Primeiro eu pergunto se ele é solteiro. Se ele quiser, a gente vai pra cima", disparou.

Pelo jeito, o Carnaval da poderosa será bom demais.

